O FC Porto realizou esta terça-feira a habitual gala dos Dragões de Ouro, que distingue os melhores entre os melhores do clube em 2023/24.

Durante a noite os prémios foram sendo atribuídos e um dos principais destaques foi para Pepe, distinguido como o Dragão de Ouro Carreira. Após receber o troféu, o antigo internacional português recordou Pinto da Costa e o momento em que lhe disse que o Estádio do Dragão seria a sua «casa».

Além de Pepe, também Galeno recebeu o prémio para melhor atleta do ano e Diogo Costa foi também distinguido na vertente do futebol, com o triunfo na categoria de Dragão de Ouro Futebolista.

Já nas modalidades, a equipa de hóquei em patins dos azuis e brancos subiu ao palco do Pavilhão Rosa Mota e o atleta Carlo Di Benedetto recebeu o prémio de atleta do ano nas modalidades de pavilhão.

Nota ainda para as distinções a Pavão, Artur Jorge e Rabah Madjer.

Conheça a lista completa dos vencedores:

Dragão de Honra - Artur Jorge

Dragão de Ouro Recordação - Pavão

Dragão de Ouro Carreira - Pepe

Dragão de Ouro Vintage - Rabah Madjer

Dragão de Ouro Atleta - Galeno

Dragão de Ouro Futebolista - Diogo Costa

Dragão de Ouro Equipa - Hóquei em Patins

Dragão de Ouro Treinador - Miguel Coelho (Voleibol)

Dragão de Ouro Modalidades Pavilhão - Carlo Di Benedetto (Hóquei em Patins)

Dragão de Ouro Modalidades Amadoras - Fábio Oliveira (Goalball)

Dragão de Ouro Revelação - David Araújo (Boccia)

Dragão de Ouro Casa FC Porto - Viseu

Dragão de Ouro Projeto - INZONE

Dragão de Ouro Dedicação - Nuno Chatillôn

Dragão de Ouro Sócio - António Lourenço

Dragão de Ouro Funcionária - Teresa Santos

Dragão de Ouro Seccionista - Joaquim Silva (Andebol)

Dragão de Ouro Parceiro - Red