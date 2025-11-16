O FC Porto anunciou este domingo os nomeados para os Dragões de Ouro respetivos à temporada 2024/25. Os vencedores serão anunciados na gala que vai decorrer no dia 1 de dezembro, sendo que os sócios portistas já podem começar a votar.

Entre os nomeados para futebolista do ano apenas dois nomes estão ainda no plantel atual: Rodrigo Mora e Samu. Os outros dois são Nico González, agora jogador do Manchester City, e Iván Marcano, que já se retirou.

Nas modalidades de pavilhão os nomeados são Miguel Queiroz (Basquetebol), Diogo Rêma (Andebol), Rafa (Hóquei em Patins), Lila Durão (Voleibol). Há também a votação para a categoria de sócio: Luís Bacelar (Sócio n.º 4), Paulo Bizarro (Sócio n.º 3170), Manuel Ramiro Ferreira (Sócio n.º 4173), Ricardo Galiza Marques (Sócio n.º 12541) são os nomeados.