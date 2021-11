Francisco Conceição recebeu esta segunda-feira o Dragão de Ouro para o Atleta Revelação do ano, durante a gala realizada no Estádio do Dragão, com um número de convidados mais reduzido, face às limitações impostas pela covid-19.



O jovem avançado contou com o apoio da família Conceição, incluindo naturalmente o pai Sérgio, treinador do FC Porto.



A mãe Liliana Conceição vibrou com o troféu conquistado pelo filho, assim como três dos irmãos de Francisco, faltando apenas o outro Sérgio Conceição, o irmão mais velho, que jogou pelo Estrela da Amadora frente ao Benfica B, para a II Liga.



Veja as melhores imagens da gala dos Dragões de Ouro.