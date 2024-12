Foi uma noite de brilho, glamour e fervor portista. Se no palco do Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena foram aplaudidos os premiados dos Dragões de Ouro, na passadeira azul foram muitos os que brilharam pela elegância com que se apresentaram na gala.

Destaque para André Villas-Boas, que se estreou a presidir à cerimónia, que esteve acompanhado pela esposa Joana, nova primeira dama dos dragões, mas também para os atletas de várias modalidades, que trocaram os equipamentos pelos trajes de gala.

Entre dirigentes, treinadores e adeptos não faltaram sequer as mascotes, Draco e Viena, que também vieram vestidos a rigor.

Veja os mais elegantes dos Dragões de Ouro na galeria associada.