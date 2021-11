Sérgio Oliveira recebeu, esta segunda-feira, o Dragão de Ouro de futebolista do ano. No discurso, após o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa lhe ter entregue a distinção, o internacional português recordou a chegada ao FC Porto e em jeito de agradecimento a Sérgio Conceição, lembrou que também «algumas rugas».



«É um grande orgulho receber este Dragão de Ouro. Cheguei aqui há 20 anos. Ter o privilégio de receber o Dragão de Ouro dado pelo presidente é um prazer. Obrigado presidente, pelo carinho de hoje e de sempre. Obrigado mister, não só pelo que fazemos juntos diariamente, mas por me ter ajudado a ser o jogador que sou hoje. São cinco anos juntos, algumas rugas. É um prazer enorme continuar a ganhar consigo. Obrigado a todos os meus companheiros que não puderam estar aqui e obrigado a todos o staff. Mando um abraço ao Vítor Santos [elemento do gabinete de apoio às famílias e motorista]. Ele saberá a razão. E por último, não menos importante, bem pelo contrário, agradeço à minha família, à minha esposa, ao meu pai e à minha mãe. E obrigado a todos os adeptos», referiu, durante a cerimónia que decorreu no Estádio do Dragão.



Além do médio, Francisco Conceição (Atleta Revelação) Umaro Candé (Atleta do Ano) foram os outros futebolistas distinguidos.



O emblema azul e branco já tinha revelado todos os vencedores dos Dragões de Ouro a 6 de outubro. Confira:

Os vencedores dos Dragões de Ouro 2021



Dirigente do Ano: Fernando Gomes

Atleta do Ano: Amaro Antunes (ciclismo)

Atleta Jovem do Ano: Umaro Candé (futebol)

Atleta Amador do Ano: Joana Resende (voleibol)

Atleta de Alta Competição do Ano: Rui Silva (andebol)

Atleta Revelação do Ano: Francisco Conceição (futebol)

Futebolista do Ano: Sérgio Oliveira

Treinador do Ano: Moncho López (basquetebol)



Quadro do Ano: Tiago Gouveia



Carreira: António Sousa (hóquei)



Recordação do Ano: Reinaldo Teles

Sócio do Ano: João Barbosa Carvalho

Parceiro do Ano: Internationales Bankhaus Bodensee AG – IBB AG



Casa do Ano: Casa do FC Porto de Seia