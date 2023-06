O FC Porto anunciou que Duarte Nogueira, defesa-central de 16 anos, assinou contrato profissional com os dragões.

A cumprir a quarta época no clube, depois de ter jogado no Coimbrões e na Casa do Benfica de Estarreja, o jovem jogou na equipa B dos juniores na época passada.

«O meu maior objetivo é chegar à equipa principal do FC Porto e tornar-me uma referência do clube», diz Duarte Nogueira apontando o exemplo que pretende seguir.

«A minha referência é o Pepe. Estou sempre atento ao trabalho que ele faz, porque também joga na minha posição, e gosto muito da maneira de ele jogar. É agressivo, tem raça e são essas as minhas caraterísticas», assegura, citado no site dos dragões.