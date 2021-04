Considerado um dos jogadores mais desequilibradores do FC Porto, Jesús Corona identificou aquilo que os azuis e brancos precisarão de ter para levar de vencida o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«A expectativa é ganhar e fazer dois jogos muito bem conseguidos, Se formos iguais a nós próprios - e esse é o carácter que identifica o FC Porto - podemos conseguir grandes coisas. (...) Aqui não se pode perder ou empatar. Só podemos pensar em ganhar. Essa união que nos caracteriza é fundamental para alcançarmos as coisas», afirmou o jogador mexicano em declarações exclusivas à Dugout, parceira do Maisfutebol.

Corona abordou ainda a eliminação da poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo e revelou com foram vividos os dias seguintes. «Foi muito especial para todos e também para as nossas famílias. Ficámos muito felizes. No outro dia ainda não nos tínhamos dado conta do que tinha acontecido. Ficámos muito contentes por isso.»