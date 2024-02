No dia em que Pinto da Costa oficializará a recandidatura à presidência do FC Porto, a partir das 17h, no Coliseu, André Villas-Boas recebeu na sede de campanha Jorge Costa, Maniche e Nuno Valente, já conhecidos apoiantes da candidatura do antigo técnico dos dragões.

Na manhã deste domingo, na Boavista, entre autógrafos, fotografias e meras conversas, os antigos jogadores dos azuis e brancos reforçaram a convicção quanto ao futuro do clube e de Villas-Boas.

As eleições para a presidência do FC Porto estão agendadas para abril. Além de Villas-Boas, também Nuno Lobo e Pinto da Costa estão na corrida ao lugar máximo no «reino do Dragão».