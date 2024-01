André Villas-Boas revelou na noite desta quarta-feira as linhas orientadoras da candidatura à presidência do FC Porto. Na Alfândega do Porto, o antigo técnico dos dragões apontou à criação da equipa senior feminina de futebol. Segundo Villas-Boas, o projeto contempla vários patamares, começando pela conclusão da formação.

Em simultâneo, o candidato pretende fundar a secção de futsal, organizando, primeiro, a formação.

Todavia, uma das principais bandeiras desta candidatura relaciona-se com a edificação do centro de alto rendimento no Olival, em Gaia, em terrenos que terão de ser comprados pelo clube.

«Há dois anos, quando nos lançamos nesta candidatura, fizemos duas chamadas e encontramos o proprietário do terreno, a mil metros do centro de formação. Será que em oito anos o melhor que conseguimos fazer foi encontrar um terreno na Maia, que vai a hasta pública? Esta obra dota a equipa principal, B, os sub-19 e a equipa feminina sénior», argumentou Villas-Boas.

Garantindo que o plano de arquitetura e os respetivos custos serão divulgados na próxima semana, o candidato rematou com aquela que parece ser uma das frases guia deste projeto: «Tudo às claras».

Em todo o caso, André Villas-Boas lamentou a postura da atual administração portista, que, de acordo com o candidato, pretende comprar terrenos, na Maia, para construir o referido centro de alto rendimento.

«Estamos reféns da atual direção, que a três meses das eleições quer tomar decisões estruturantes para o futuro. Temos a obrigação de respeitar aos contratos assinados», referiu, perante mais de 700 apoiantes.