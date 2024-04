Pagar quase mil euros para votar? Sim, isso acontece nas eleições do FC Porto. Pelo menos, a julgar pelo testemunho de um adepto na rede social X, antigo Twitter.

André Oliveira revelou que pagou uma pequena fortuna para poder votar.

«Num dia aleatório em 2016 fiz-me sócio do FC Porto. Apesar de não ser assíduo no estádio, sabia que um dia essa condição ia ser importante. Assim foi. Esse dia é hoje. Paguei 946 euros de quotas em atraso para me arriscar a potencialmente levar na tromba. Mas está feito! Confio que vai valer a pena. Vamos Porto!», escreveu o adepto.

As eleições decorrem este sábado e põem frente a frente Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo. Até às 18h30, a uma hora e meia do fecho das urnas, mais de 24 mil adeptos tinham exercido o seu direito de voto.