O movimento independente, de Miguel Brás da Cunha, apresentou, este domingo, 30 candidatos ao Conselho Superior do FC Porto, o único órgão social a que concorre nas próximas eleições dos azuis e brancos.

Num comunicado enviado à Agência Lusa, a candidatura «Por um FC Porto maior, unido, insubmisso e eclético» refere que mantém a mesma força e os mesmos valores que apresentou no ato eleitoral de 2020, quando elegeu três vagas.

Nesse ano, o movimento de Miguel Brás da Cunha obteve um total de 1.302 votos, equivalente a 16,12% do total, ou seja, três vagas no Conselho Superior do FC Porto.

Nas eleições do FC Porto, que decorrem a 27 de abril, Pinto da Costa concorre com André Villas-Boas, antigo treinador dos azuis e brancos e com o empresário, Nuno Lobo, candidato vencido em 2020.