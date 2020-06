Líder da lista C, José Fernando Rio foi o primeiro candidato à presidência do FC Porto a votar, na manhã deste sábado.

«Eu acho que a expectativa é que os sócios venham em massa votar, compreenderam que é um momento importante, um dia histórico para o FC Porto. Ao fim de muitas décadas, os sócios têm uma alternativa», disse o antigo comentador do Porto Canal, em declarações reproduzidas pela agência Lusa.

«Acho que todas as candidaturas conseguiram apresentar projetos credíveis. Compete aos sócios virem votar. Ficar no sofá é fácil. Depois, que decidam em consciência o que é melhor para o futuro do FC Porto. Demos o melhor para esclarecer os sócios», acrescentou José Fernando Rio.

O ato eleitoral do FC Porto realiza-se neste fim de semana, com três listas para a direção, lideradas por Jorge Nuno Pinto da Costa (A), Nuno Lobo (B) e José Fernando Rio (C).

Existe ainda uma lista para o Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.