Nuno Lobo candidato que concorre à presidência do FC Porto pela Lista C mostrou-se satisfeito com a adesão dos sócios do FC Porto ao ato eleitoral deste sábado e manifestou a intenção de ser candidato pela terceira vez.

«Em 2028 cá estaremos preparados outra vez para servir o FC Porto. Nós não vamos desistir», afirmou aos jornalistas o candidato que concorre com Pinto da Costa e André Villas-Boas.

«Não tenho palavras para a grandeza deste evento, para a adesão maciça dos adeptos. Amanhã veremos outra vez a união dos adeptos no FC Porto-Sporting. Foram umas eleições bipolarizadas. Esta candidatura passou quase ao lado da atenção mediática. Estamos a correr quase completamente por fora», salientou ainda Nuno Lobo, que em 2020 teve 4,64 por cento dos votos, mas, questionado pelo Maisfutebol, agora não arrisca dizer o que será para si um bom resultado. «Quero que o FC Porto ganhe», respondeu, garantindo ainda ao nosso jornal que, mais logo, «dar os parabéns a Villas-Boas ou Pinto da Costa é o ato normal de um portista».