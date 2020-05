Pinto da Costa apresentou nesta quarta-feira a lista da recandidatura à presidência do FC Porto, para as eleições agendadas para junho, na qual consta o nome de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, como candidato ao Conselho Superior.

Recorde-se que na semana passada já tinha sido anunciado que Vítor Baía, antigo guarda-redes dos dragões, iria fazer parte da lista, como um dos vice-presidentes.

Desafiado a comentar o facto de pela primeira vez ter dois adversários na corrida para a presidência do clube, Pinto da Costa desvalorizou, notando não lhe caber comentar esse dado,

«Todos os associados com mais de dez anos de sócio e as quotas em dia, podem fazê-lo. Quem entender que se deve candidatar tem o direito de o fazer, por isso, não acho que tenho de comentar», declarou.

Presente na apresentação esteve também Rui Moreira, que declarou ter sentido ser importante voltar a exercer um cargo no clube, numa fase «delicada».

«Sou portista, gosto de futebol e interesso-me pela vida do FC Porto. Não é a primeira vez que tenho cargos no clube e considerei que era importante dar o meu contributo, numa fase que é delicada», referiu.

Da lista de vice-presidentes, além da entrada de Vítor Baía, que ficará com a pasta do futebol sénior, passam também a fazer parte da lista José Américo Amorim, que era administrador não executivo do clube, e Paulo Mendes, empresário da área da banca, juntando-se ambos a Fernando Gomes na área das Finanças. No sentido contrário, saem Eduardo Valente e Emídio Gomes.

Outro nome histórico do clube que faz parte da lista candidata à direção apresentada por Pinto da Costa é Fernando Gomes, o 'bibota', que é o atual responsável pelo scouting dos dragões e que surge como vogal com a pasta do futebol de formação.

Eis a lista de Jorge Nuno Pinto da Costa:

DIREÇÃO

PRESIDENTE

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa



VICE-PRESIDENTES

Adelino Sá e Melo Caldeira

Alípio Jorge Calisto Fernandes

Fernando Manuel dos Santos Gomes

José Américo Amorim Coelho

Paulo Armando Morais Mendes

Vítor Manuel Martins Baía

VOGAIS

António Manuel Leitão Borges

Eurico Fernando Queirós Pinto

Fernando Mendes Soares Gomes

Luís Joaquim de Sousa Fernandes

Rodrigo Afonso Pinto de Magalhães Pinto de Barros

Vítor Hugo Barbosa Carvalho da Silva



MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL



PRESIDENTE



José Lourenço Pinto



VICE-PRESIDENTE

Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora



SECRETÁRIOS

Fernando Maria Novo Sardoeira Pinto

Luís Filipe Castro de Araújo

Joaquim Manuel de Sousa Ribeiro



CONSELHO FISCAL E SUPERIOR



PRESIDENTE

Jorge Luís Moreira de Carvalho Guimarães

VICE-PRESIDENTE

Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira

SECRETÁRIO

José Manuel Taveira dos Santos

RELATORES

José Augusto dos Santos Saraiva (Contas)

Luís Filipe dos Santos Almeida Monção (Contas)

André Ferreira Antunes (Contencioso)

José Pedro Busano de Sousa Vieira (Sindicância)

CONSELHO SUPERIOR



Rui Moreira

Felisberto Querido

Eduardo Vítor Rodrigues

Luís Montenegro

Pedro Marques Lopes

Jorge Filipe Correia

Manuel Macedo

Manuel Pizarro

António Bragança Fernandes

Fernando Cerqueira

Deocleciano Carvalho

Tiago Barbosa Ribeiro

Raúl Peixoto

Luís Artur Ribeiro Pereira

António José Sousa Magalhães

Jorge Cernadas

Matilde Passos Ribeiro

Nuno Cardoso

Manuel Ferreira da Silva

José Barbosa Mota