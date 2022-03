A SAD do FC Porto lançou um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros, anunciou o clube azul e branco numa nota publicada no site oficial.

As obrigações por três anos (2022-2025) têm uma taxa de juro fixada em 5,25% ao ano. O montante inicial até aos 40 milhões pode também ser aumentado por opção da SAD até 5 de abril.

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto SAD”) está a proceder à oferta pública e de admissão à negociação de obrigações, denominadas Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), no montante global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 5 de abril de 2022», lê-se no comunicado dos dragões.

Ainda segundo os azuis e brancos, o período de ofertas de subscrição decorre entre as 8h30 horas da próxima segunda-feira e as 15h00 horas do dia 8 de abril de 2022.

[em atualização]