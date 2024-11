Depois de na última quinta-feira ter conseguido reestruturar a dívida, o FC Porto anunciou este sábado o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista com um valor inicial de 30 milhões de euros.

O nome da oferta pública de subscrição é FC Porto SAD 2024-2027 e terá e uma taxa de juro fixa de 5,25%.

Numa nota publicada no site dos dragões, o FC Porto informa que a subscrição mínima são 2.500 euros, o que corresponde a 500 obrigações com o valor nominal de 5 euros. Dependendo da procura do empréstimo, prevê-se que o valor do empréstimo possa ser aumentado, mas apenas até 27 de novembro inclusive.

O administrador financeiro da SAD «azul e branca», José Pereira da Costa, acredita na importância dos «pequenos investidores» neste novo exercício financeiro.

«Contamos com uma adesão grande por parte dos pequenos investidores, em particular dos sócios e adeptos, que poderão concretizar uma boa aplicação em comparação com as alternativas e ter o gosto adicional de ajudar o clube numa fase em que o FC Porto procura reestruturar o passivo com custos mais baixos para poder assegurar a sustentabilidade no futuro.»