O FC Porto comunicou à CMVM que vai lançar um novo empréstimo obrigacionista, denominado «Obrigações FC Porto SAD 2025-2028», o qual terá um valor inicial de 30 milhões de euros, que poderá ser extensível até um máximo de 50 milhões, mediante a procura.

Para tal, o FC Porto vai colocar em negociação uma oferta pública de até 6 milhões de obrigações, ao preço unitário de 5 euros, as quais serão negociadas através de duas ofertas públicas, que decorrerão entre as 8h30 do dia 17 de março de 2025 e as 15h00 do dia 28 de março de 2025.

A primeira oferta é uma oferta normal de subscrição de obrigações, tendo cada uma o preço já referido de 5 euros. A segunda oferta, é uma oferta de troca tendo como objeto até 6 milhões obrigações do empréstimo obrigacionista em vigor, com data de reembolso em 13 de abril de 2025 e denominado «Obrigações FC Porto SAD 2022-2025».

Objetivo de reembolsar empréstimo obrigacionista anterior e taxa de juro superior

Refira-se, de resto, que o empréstimo obrigacionista que vai ser lançado tem por objetivo reembolsar o empréstimo obrigacionista que termina agora e que foi lançado em 2022, com um valor total de 50 milhões de euros: o tal «Obrigações FC Porto SAD 2022-2025».

Como o empréstimo obrigacionista que vai ser lançado tem um valor total inicial de 30 milhões (que pode ser aumentado até 50 milhões, mas também pode não ser), o FC Porto corre o risco de não obter um financiamento suficiente para reembolsar todo o empréstimo obrigacionista que vence no próximo mês.

Uma decisão consciente da administração de Villas-Boas, que pretende assim abater no passivo da SAD, estando por isso disponível para reembolsar parte da dívida com capitais próprios.

Refira-se, por fim, que o FC Porto vai aumentar a taxa de juro anual bruta que paga por cada obrigação. No empréstimo 2022-25 pagava 5,25 por cento, neste novo empréstimo 2025-28 pagará 5,50 por cento de juros.