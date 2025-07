A equipa B do FC Porto venceu esta quarta-feira um jogo-treino contra a formação sub-23 do Fulham por 3-1 no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Os golos dos dragões foram marcados por Tiago Silva, António Ribeiro e Kotaro, num teste que serviu para o treinador João Brandão rodar o plantel.

O técnico portista, agora acompanhado por André Castro como treinador-adjunto, aproveitou o encontro para dar minutos a 22 atletas, incluindo vários jovens em desenvolvimento, foram eles, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Silva, João Moreira, Dinis Rodrigues, Luís Gomes, Filipe Silva, Martim Chelmik, Martim Cunha, Kaio Henrique, Dennis Konney, João Teixeira, Bernardo Lima, Gil Martins, Gonçalo Sousa, Brayan Caicedo, Ángel Alarcón, Trafim Melnichenka, Anhá Candé e Leonardo Fajardo.

O FC Porto informou ainda que Leonardo Vonic realizou treino condicionado, enquanto Rui Monteiro e Domingos Andrade seguiram programas de recuperação específicos.

Na última época, o FC Porto B terminou a II Liga na 14.ª posição, escapando por dois pontos ao play-off de despromoção.