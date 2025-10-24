FC Porto
FC Porto: Martim Cunha operado com sucesso ao joelho direito
O FC Porto divulgou, esta sexta-feira, que Martim Cunha foi operado com sucesso ao joelho direito, na sequência de uma lesão meniscal.
Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube confirmou que a intervenção cirúrgica decorreu «sem intercorrências» e o atleta atravessa agora um processo de recuperação, aos cuidados do Departamento de Saúde no Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) Jorge Costa.
Esta temporada, até ao momento, Martim Cunha fez duas assistências nos seis jogos que realizou, dois pelos sub-19 e quatro ao serviço da equipa B do FC Porto.
