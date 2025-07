O FC Porto anunciou esta quarta-feira que André Castro, antigo jogador dos dragões, vai fazer parte da equipa técnica da equipa «B».

O médio que terminou a carreira no final da última temporada, aos 37 anos, vai continuar na estrutura do FC Porto com uma «função transversal às várias equipas da formação portista».

André Castro continua assim ligado aos dragões depois de 13 anos divididos entre as épocas de formação, empréstimos a outros clubes, duas temporadas na equipa principal e mais uma na equipa «B».