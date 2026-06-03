O FC Porto apresentou, esta quarta-feira, o equipamento alternativo para temporada 2026/27 – que chama logo a atenção pela homenagem que remete para o vinho do Porto, para as caves e para o Douro.

Este equipamento faz lembrar a camisola alternativa na época 2003/04, temporada em que o FC Porto venceu a Liga dos Campeões, o campeonato e a Supertaça.

Nesta camisola, que se inspira também no rio Douro com um padrão de listras verticais subtis, vale também destacar a utilização do primeiro logo da história da New Balance, numa estreia na camisola portista.

No que toca à camisola principal dos dragões para a próxima temporada, a mesma, recorde-se, já foi utilizada ano último jogo da Liga 25/26.

Ora veja, na galeria associada, as imagens do equipamento alternativo do FC Porto para a época 2026/27.