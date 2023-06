A New Balance, marca que equipa o FC Porto, revelou esta terça-feira a cor da camisola alternativa para a temporada 2023/24.



Os dragões vão vestir uma camisola em tons de amarelo com um risca azul na gola e nas mangas.



Refira-se que no início do mês, o FC Porto tinha divulgado o equipamento principal a nova época.



Veja o equipamento na galeria associada.