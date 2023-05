Circulam nas redes sociais imagens daqueles que poderão ser os equipamentos do FC Porto para a próxima temporada, 2023/24.

A camisola principal obedece à história dos dragões, com as riscas azuis e brancas. A gola é redonda, com um azul mais escuro.

A camisola alternativa volta a ser amarela, com um padrão de losangos na parte central, a fazer lembrar a camisola alternativa dos dragões em 2011/12.

Veja aqui os possíveis equipamentos do FC Porto para a próxima época: