O bis no FC Porto-Malmö (2-1), na sexta jornada da Liga Europa, deixou Samu igualado com Ferrán Torres no topo dos melhores marcadores espanhóis desta época. Entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa, o ponta de lança de 21 anos leva 13 golos e uma assistência em 20 partidas.

Em 2024/25, Samu conseguiu 27 golos e três assistências em 45 jogos.

Quanto a Ferrán Torres, o avançado do Barcelona leva exatamente o mesmo registo – 13 golos e uma assistência em 20 jogos – mas entre La Liga e Champions. O espanhol de 25 anos está em franco destaque no campeonato, com 11 golos em 15 jornadas disputadas, apenas superado por Mbappé (Real Madrid, 16 golos).

Assim, a imprensa espanhola escreve que Samu «caçou o tubarão», alcunha de Ferrán Torres.