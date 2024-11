O avançado do FC Porto, Samu Omorodion, evocou a mãe no estágio da seleção espanhola, afirmando que tudo o que faz, faz por ela.



«Sempre digo que tudo o que faço, faço por ela. Estou muito orgulhoso de tudo o que estou a fazer e de o poder brindar a ela», referiu aos jornalistas o atleta, nascido em Melilla e com mãe nigeriana.



O jogador de 22 anos confessa que se emocionou quando descobriu que tinha sido convocado pela primeira vez para representar a seleção campeã da Europa.



«Emocionei-me muito ao recordar dos momentos que passei para chegar até aqui, de todos os esforços, estou muito feliz», partilhou.



Samu evocou a mãe, que «sofreu muito» e lhe deu condições para triunfar no futebol: «Saiu do seu país até Espanha para que eu e o meu irmão tivéssemos uma vida melhor. Muito sofrimento, muitas horas... emociono-me ao recordar toda essa história. Tudo o que faço, é por ela, é a mulher mais importante da minha vida, ajudou-me em todos os momentos. Tem um papel fundamental, é o pilar da minha vida, sem ela não sei o que faria».

Melhor marcador do FC Porto nesta época, Samu diz que está a «viver um sonho» e que por vezes ainda «não acredita». «Estou muito agradecido pela oportunidade e com vontade de aprender a ajudar no que possa a equipa», acrescentou.



O atacante é uma das novidades do treinador Luis de la Fuente, a par de Aitor Paredes, defesa central do Athletic Bilbao, e Marc Casadó, médio do Barcelona.



A Espanha, vencedora da edição anterior da Liga das Nações, em 2022/23, comanda o Grupo A4, com 10 pontos, contra sete da Dinamarca, segunda colocada, quatro da Sérvia, terceira, e um da Suíça, quarta e última, precisando apenas de um empate para selar a presença nos quartos de final, destinada aos dois primeiros das quatro «poules» da Liga A.



«La Roja» defronta a Dinamarca, a 15 de novembro, em Copenhaga, e recebe a Suíça, três dias depois, em Tenerife.