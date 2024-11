Samu estreou-se pela seleção principal de Espanha no triunfo frente à Suíça. No final da partida, o avançado do FC Porto confessou ter vivo «o dia mais feliz» da sua vida.



«Estou muito feliz. É o dia mais feliz da minha vida. Não acrediot, mas agradeço a Deus, aos meus companheiros e ao treinador pela confiança. Estou muito feliz por fazer a minha estreia com a seleção principal. Estou muito orgulhoso do trabalho realizado e feliz pela vitória da equipa», referiu.



Confrontado com o possível adversário dos campeões europeus, o jovem espanhol salientou a qualidade dos jogadores espanhóis.



«Não me importo com o adversário dos quatros de final. Somos a melhor equipa que existe e os meus companheiros mostraram isso no verão passado. Vou continuar a trabalhar para que mais oportunidades surjam», disse.