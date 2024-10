Samu foi suplente utilizado na vitória de Espanha sobre o Cazaquistão, por 4-3, na qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21, esta quinta-feira.

Em entrevista à RTVE, o avançado do FC Porto abordou toda a novela que viveu durante o último mercado de transferências, que esteve muito perto de o colocar no Chelsea, mas acabou por levá-lo até aos azuis e brancos.

«Passei por um período muito complicado, porque, afinal de contas, toda a gente sabe que estava prestes a assinar pelo Chelsea, mas a verdade é que não aconteceu. Foi apenas por uma razão: Deus não quis», começou por referir.

«Estou também muito grato ao FC Porto por me ter dado a oportunidade quando a situação era difícil para mim e estou muito feliz com a minha situação atual. Deixei o passado para trás e agora estou concentrado no que se segue», acrescentou o avançado.

Quanto a uma eventual chamada à seleção principal de Espanha, Samu acredita que o seu momento «chegará» e afirma que atuar pelos sub-21 é também um motivo de orgulho.

«Acabamos por pensar nisso, mas sei que, mais cedo ou mais tarde, o momento chegará. Estou tranquilo. Passo a passo. É sempre um motivo de orgulho vir à seleção nacional, quer seja a equipa principal ou os sub-21, e estou muito feliz por estar aqui», admitiu.

Recorde-se que esta temporada, desde que chegou ao FC Porto, o avançado espanhol soma sete golos em sete jogos.