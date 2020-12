Foi dado a conhecer mais um pouco do documentário «Colgar las Alas», que a Movistar está a produzir sobre Iker Casillas.

No mais recente trecho, vários médicos abordam a decisão do então guarda-redes do FC Porto de deixar de jogar, com o próprio Casillas a explicar o porquê da opção pelo pendurar das luvas.

«Corria um risco bastante grande e não podia ser imprudente», disse Casillas, apesar de reconhecer sentir falta do futebol.