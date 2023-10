Carlos Pintado, analista de vídeo da equipa técnica do FC Porto, apresentou uma participação disciplinar no Conselho de Disciplina da FPF contra o Benfica na sequência dos incidentes que ocorreram no relvado do Estádio da Luz, após o clássico, de 29 de novembro, conforme revelou o Porto Canal e entretanto confirmou o Maisfutebol.

O membro do staff portista foi atingido no olho esquerdo por um objeto vindo das bancadas [ver vídeo], que, segundo o próprio refere na queixa, lhe provocou uma «lesão muito grave».

Sérgio Conceição referiu precisamente este incidente na conferência de imprensa logo após o clássico, afirmando que «choveram» alguns objetos para dentro de campo quando a equipa foi fazer a roda: «Na semana passada, passou-me um isqueiro aqui próximo, hoje houve um que acertou num colaborador, que faz parte do departamento de análise e observação.»

Na última semana, Carlos Pintado foi submetido a duas intervenções cirúrgicas no Hospital de São João, no Porto, para recuperar totalmente a visão, encontrando-se agora sob observação médica.