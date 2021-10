Quase 18 anos depois, o Estádio das Antas desapareceu do mapa: o último vestígio da antiga casa do FC Porto, uma das torres de iluminação que se encontravam no lado sul, foi demolida esta quarta-feira.

Agora, o espaço, que terá uma área verde comum de 15.500 m² – quase dois relvados de futebol – vai tornar-se num condomínio residencial com 1 100 apartamentos, construído em seis fases. Na primeira fase, serão construídos para já 169 apartamentos.

O Estádio das Antas, recorde-se, foi a casa do FC Porto de 1952 a 2004. O último jogo dos dragões no recinto foi no dia 24 de janeiro, frente ao Estrela da Amadora – triunfo por 2-0.