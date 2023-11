A 16 de novembro de 2003, o FC Porto inaugurava a sua nova casa. Estádio do Dragão. O nome estranhou-se mas depois entranhou-se. Construído no embalo do Euro 2004, o projeto do arquiteto Manuel Salgado deu à cidade um recinto elegante e moderno, intensamente vivido ao longo destes 20 anos cheios de memórias.

Da inauguração que, coincidência, apresentou ao mundo Messi, o génio que o planeta viria a venerar nas duas décadas seguintes, à estreia oficial adiada por três meses. Da tragédia grega na abertura do Euro 2004 a palco da conquista do segundo maior troféu da história da seleção nacional. De goleadas históricas a derrotas feitas pesadelo, de reviravoltas épicas a recordes que perduram, esta é uma viagem por estes 20 anos, em 20 momentos.