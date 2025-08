O FC Porto cancelou todas as animações com fogo e pirotecnia no Estádio do Dragão, que estavam previstas para a apresentação da equipa neste domingo, antes do jogo frente ao Atlético de Madrid.

Esta decisão surge devido à situação de alerta no país decretada pelo governo, em todo o território nacional, entre este domingo e a próxima quinta-feira.

Numa nota enviada à comunicação social, o clube salienta o cumprimento do alerta das autoridades devido ao elevado risco de incêndio em Portugal.

O FC Porto apresenta a equipa aos sócios este domingo numa cerimónia que decorre a partir das 17h30. Segue-se o jogo frente ao Atlético de Madrid, que tem início marcado para as 19 horas e que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.