Com o empate (1-1) na receção ao Vitória de Guimarães, o FC Porto chegou ao quinto jogo consecutivo no Estádio do Dragão sem vencer.

É preciso recuar 20 anos para encontrar um jejum tão grande dos portistas a jogar em casa. Aconteceu em março de 2004/05, quando o FC Porto atingiu um ciclo de seis jogos sem qualquer triunfo no Dragão. Após a glória europeia, a equipa teve uma temporada bem abaixo do esperado e, entre janeiro e março, somou quatro empates e duas derrotas – atualmente, leva quatro empates e um desaire.

Com Sérgio Conceição no comando, por exemplo, os azuis e brancos nunca estiveram mais de dois jogos seguidos sem vencer na condição de visitado.

A juntar a isto, o FC Porto ainda não ganhou em casa em 2025. A última vitória dos dragões no seu estádio deu-se há quase dois meses, a 28 de dezembro, na goleada no dérbi com o Boavista (4-0).

De resto, esse foi o último jogo em que o FC Porto seguiu para o intervalo em vantagem. Desde então, esteve 12 jogos consecutivos empatado ou a perder no tempo de descanso.