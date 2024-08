O FC Porto anunciou entrada livre aos adeptos para o jogo de apresentação da equipa feminina de futebol, que acontece no próximo domingo, ante a União de Leiria, a partir das 11 horas.

Segundo informou o FC Porto na tarde de segunda-feira, «as portas do Estádio do Dragão abrem às 10h00», sendo que, antes do apito inicial, as atletas do plantel que tem Daniel Chaves como treinador serão apresentadas de forma individual.

Esta é a primeira época em que o FC Porto tem equipa feminina de futebol. Vai competir na III Divisão Nacional, cujo sorteio foi realizado na segunda-feira.