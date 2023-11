O FC Porto divulgou nesta quinta-feira alguns números associados ao Estádio do Dragão, no dia em que se assinala o 20.º aniversário do recinto azul e branco.

Helton, Jackson Martínez e Sérgio Conceição destacam-se duas décadas de história do recinto. O antigo guarda-redes brasileiro é o atleta com mais jogos (159), o colombiano destaca-se no capítulo dos golos (49) e o atual treinador distingue-se em dois capítulos: mais jogos (163) e mais vitórias (131).

Ainda no capítulo das curiosidades: sabe qual foi o golo mais rápido em 20 anos de Estádio do Dragão, apontado aos 23 segundos de jogo? Ou o golo mais tardio, alcançado aos 124 minutos?

Veja as respostas na galeria associada a este artigo.