O autocarro da equipa do FC Porto chegou ao Estádio do Dragão por volta das 03h00 da madrugada deste domingo, tendo sido recebida com insultos e manifestações de descontentamento por mais de uma dezena de adeptos, após a derrota por 2-0 ante o Estrela da Amadora, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Perto do P1 do Estádio do Dragão, os adeptos presentes mostraram-se insatisfeitos com a administração liderada por André Villas-Boas e pela equipa treinada por Martín Anselmi, perante o dispositivo policial montado, com elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

«O FC Porto é nosso e há de ser», «filhos da p***», «palhaços, joguem à bola» e «isto não é o FC Porto» foram algumas das palavras ouvidas por parte dos adeptos. Quer à chegada do autocarro da equipa, quer depois na saída do recinto, nas viaturas próprias. À medida que os jogadores foram saindo nos seus carros, os adeptos tentaram aproximar-se para deixar mensagens aos jogadores. E, depois destes, houve um momento mais tenso à saída de João Begonha Borges, elemento do Conselho de Administração da SAD. «É mais do que os outros, vai ser o salvador», ouviu-se, em tom de ironia.

A saída do Estádio José Gomes já não tinha sido pacífica. O autocarro do FC Porto só arrancou para o Norte uma hora e meia após o jogo e um polícia ficou ferido nos confrontos à porta do estádio, na Amadora.

Com a derrota, o FC Porto ficou matematicamente afastado do título e Villas-Boas – que este domingo cumpre um ano desde que foi eleito presidente do FC Porto – também foi alvo da contestação.