O Estádio do Dragão comemora 20 anos.

Nesse sentido, o FC Porto tem assinalado o dia com o testemunho de algumas das principais figuras que pisaram o relvado da casa dos portistas, entre os quais o autor do primeiro golo, o antigo avançado brasileiro Derlei, que espera ver outros atletas «a bater recordes» nos próximos anos.

Já Pepe, que no jogo contra o Antuérpia apontou o último golo no Dragão durante este período de duas décadas, reconheceu que é «especial» e «uma enorme satisfação» ficar na história do estádio.

O capitão dos azuis e brancos assumiu que a «exigência dos adeptos» imposta em todos os jogos faz com que a equipa tenha «a obrigação de ganhar» no Dragão.

Por fim, apontou aquele que considera ser o melhor momento vivido nestes 20 anos.

«Estava a ver pela televisão e arrepia-me quando se fala. Foi o jogo FC Porto-Benfica em que o Kelvin marcou o golo, por tudo aquilo que é o futebol e por toda a rivalidade. Ver o estádio a celebrar daquela maneira, tento-me colocar como se estivesse nesse jogo e imaginar. Vendo pela televisão, foi uma coisa impressionante», recordou.

Sérgio Conceição, por seu turno, recorreu às redes sociais para dar os parabéns ao Dragão. O técnico de 49 anos, enquanto treinador, fez parte do primeiro plantel que alinhou na nova casa dos portistas e já vai na sétima temporada como treinador da equipa.

«Vinte anos de Dragão! Orgulho em fazer parte desta história, dentro e fora das quatro linhas», escreveu.

Alex Telles e Otávio, agora do Al Nassr, também enviaram uma mensagem. O lateral-esquerdo brasileiro confessou que ainda se sente «em casa» no Dragão e assinalou que é «o jogador com mais assistências» no estádio, com 41 passes para golo – à frente de Corona (40) e Quaresma (37).

«Fico muito feliz e honrado e desejo para os próximos 20 anos que dobrem os títulos, as vitórias e que o Dragão seja a fortaleza do clube. Com certeza, um dia voltarei para presenciar cada vez mais jogos do nosso FC Porto», disse, num vídeo publicado nas redes sociais do FC Porto.

«Orgulho muito grande em fazer parte dos primeiros 20 anos do Estádio do Dragão», reconheceu, por sua vez, Otávio, que garantiu que continua a acompanhar a equipa, «mesmo de longe».

Já Jackson Martínez lembrou os «momentos felizes que viveu no estádio e desejou que os próximos anos «tragam grandes títulos». O antigo avançado colombiano tem o estatuto de melhor marcador no Dragão, com 49 golos, mais três do que Marega e mais cinco do que Hulk.

O presidente dos portistas, Jorge Nuno Pinto da Costa recordou a inauguração, «que também ficou marcada por também ter sido há 20 anos que o Messi jogou pela primeira vez na principal equipa do Barcelona», adversário do FC Porto no primeiro jogo no novo recinto.

«Em 20 anos, ganhámos aqui 11 campeonatos, nesse ano [inauguração] vencemos a Champions. (…) Por isso, 20 anos depois, o que espero, é que nos 20 anos que vão suceder-se vençamos o mesmo – já não peço mais – que vencemos nestes 20 anos», afirmou ao Porto Canal.

Pinto da Costa confessou ainda que o Dragão poderia ter o seu nome.

«Houve uma proposta para colocarem o meu nome, fui contrário e continuo a pensar que agi bem. Não gosto de ver pessoas em exercício nos seus lugares a permitirem que o seu nome seja colocado em coisas importantes, como é este estádio. Registamos o dragão como sendo o símbolo do FC Porto, até porque está no alto do nosso embelema, no escudo da cidade, por isso, achei que era este nome. Muitas pessoas me diziam que toda a gente ia continuar a dizer que era o Estádio das Antas e tinha a certeza que não seria assim. E a prova de que estava certo é que já ninguém diz que vai ao Estádio das Antas, mas sim ao Dragão», frisou.