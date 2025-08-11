As bancadas do Estádio do Dragão homenagearam Jorge Costa, antes do jogo desta segunda-feira com o Vitória de Guimarães.

Assim que as equipas entraram em campo, os adeptos do FC Porto exibiram cartolinas azuis e brancas com o nome do antigo capitão e o número 2 que usava.

Siga o FC Porto-V. Guimarães AO MINUTO

Ainda antes do apito inicial houve um minuto de silêncio e, já ao minuto dois, o estádio levantou-se para aplaudir Jorge Costa, que faleceu na passada terça-feira, aos 53 anos.