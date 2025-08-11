FC Porto
VÍDEO: a homenagem do Estádio do Dragão a Jorge Costa
Adeptos do FC Porto exibiram cartolinas antes do jogo com o V. Guimarães e levantaram-se para aplaudir ao minuto dois
As bancadas do Estádio do Dragão homenagearam Jorge Costa, antes do jogo desta segunda-feira com o Vitória de Guimarães.
Assim que as equipas entraram em campo, os adeptos do FC Porto exibiram cartolinas azuis e brancas com o nome do antigo capitão e o número 2 que usava.
Ainda antes do apito inicial houve um minuto de silêncio e, já ao minuto dois, o estádio levantou-se para aplaudir Jorge Costa, que faleceu na passada terça-feira, aos 53 anos.
O Dragão homenageia Jorge Costa na entrada das equipas ❤️#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCPorto #VitóriaSC #betanolp pic.twitter.com/jXer3Muz9P— sport tv (@sporttvportugal) August 11, 2025
