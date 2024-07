A apresentação do FC Porto aos adeptos ficou marcada pela interação entre os jogadores e dezenas de pessoas que se encontravam já dentro do Estádio do Dragão.

Num vídeo partilhado pelos azuis e brancos nas redes sociais é possível ver o plantel a descer nas escadas de uma das bancadas do recinto, onde estavam alguns adeptos que aproveitaram para cumprimentar os atletas e gravar o momento.

Veja aqui o momento em que os jogadores do FC Porto são recebidos pelos adeptos: