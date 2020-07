O FC Porto recebe esta quarta-feira o Sporting a saber que lhe basta um ponto para se tornar campeão. Apesar da ausência de adeptos no estádio, os Super Dragões colocaram uma tarja de incentivo aos seus jogadores num dos topos do Estádio do Dragão.

No vídeo, partilhado nas redes sociais pelo líder da claque, Fernando Madureira, vê-se a tarja a ocupar uma das bancadas. Pinto da Costa é a figura central, ladeado pelos troféus que conquistou ao longo do seu reinado como presidente dos azuis e brancos.

Recorde-se que o FC Porto defronta esta noite o Sporting, a partir das 21h30, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

Veja acima o vídeo partilhado por Fernando Madureira.