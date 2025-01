A chegada da equipa do FC Porto ao Continente ficou marcada, na noite deste domingo, pela contestação de algumas dezenas de adeptos, primeiro no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e, minutos mais tarde, no Estádio do Dragão.

No aeroporto, perto das 22 horas, as Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) da Polícia de Segurança Pública (PSP) montaram um cordão policial para controlar a saída do plantel, da equipa técnica, do presidente André Villas-Boas e do restante staff. Nesse momento, houve forte contestação de meia dúzia de adeptos, enquanto houve também um jovem a solicitar autógrafos, que foram dados por Diogo Costa e Deniz Gül.

Pouco depois, houve também tensão à porta do Estádio do Dragão, com cerca de 30 adeptos a manifestarem o seu descontentamento após a derrota do FC Porto ante o Nacional (2-0), este domingo, para a 17.ª jornada da Liga. Algo que se deu na chegada do autocarro ao estádio e, poucos minutos mais tarde, à saída dos jogadores nas respetivas viaturas. Ali houve reforço policial e esteve destacada a Unidade Especial de Polícia (UEP).

A contestação dos adeptos, com insultos à mistura, visou o treinador Vítor Bruno e também o rendimento da equipa. «Joguem à bola» para os jogadores e «pede a demissão» para Vítor Bruno, foram algumas das palavras dos adeptos presentes à porta do Dragão. «Uma vergonha» também se ouviu.

Na conclusão do jogo com o Nacional, golos de Dudu e Zé Vítor, ambos no que faltava jogar da primeira parte, deram a vitória ao Nacional ante o FC Porto. A equipa treinada por Vítor Bruno falhou a possibilidade de isolar-se na liderança e mantém-se com 40 pontos, no 2.º lugar, a um do líder Sporting (41) e com mais dois do que o Benfica, 3.º classificado com 38 pontos.