O Estádio do Dragão foi inaugurado a 16 de novembro de 2003. O primeiro jogo foi entre o FC Porto e o Barcelona e terminou com a vitória portista por 2-0.



Derlei foi o autor do primeiro golo da nova casa dos azuis e brancos, tendo Hugo Almeida anotado o segundo.



Mas este não foi um jogo qualquer. Este encontro marcou a estreia de Lionel Messi, então com 16 anos. «La Pulga» foi lançado aos 74 minutos para o lugar de Fernando Navarro.



18 anos depois, onde estão os jogadores das equipas orientadas por José Mourinho e Frank Rijkaard?

Alguns dos atletas ainda continuam a jogar, embora a maior parte já se tenha retirado. Ao percorrer a galeria associada, irá perceber que a grande maioria seguiu a carreira de treinador.