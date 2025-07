O FC Porto já chegou à Áustria, mais concretamente, a Aigen im Ennstal a cerca de três horas de Viena, onde vai estagiar na segunda fase da pré-época dos dragões.

Francesco Farioli levou 30 jogadores, incluindo seis da equipa B dos dragões, para as instalações do ATV Irdning Fussball onde já realizaram a primeira sessão de trabalho. Os azuis e brancos vão permanecer no local até à próxima sexta-feira, dia 25 de julho.

Rodeados pela beleza das montanhas dos Alpes, os dragões vão ficar hospedados numa cidade com menos de três mil habitantes e que já recebeu equipas como o Borussia Dortmund, Roma, Everton, Fulham ou ainda Brighton.

O FC Porto vai ter o primeiro jogo oficial no fim-de-semana de 10 de agosto frente ao V. Guimarães, para o campeonato. Até lá, os dragões jogam duas vezes em casa, primeiro contra o Twente (27 de julho) e depois diante do At. Madrid (3 de agosto).

