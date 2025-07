O FC Porto vai começar esta segunda-feira a segunda fase da pré-época com um estágio na Áustria.

A comitiva dos dragões vai sair do aeroporto Francisco Sá Carneiro a partir das 9h15 com a equipa a chegar cerca de uma hora antes ao local.

O FC Porto ruma a Aigen im Ennstal, a cerca de três horas de Viena, onde vão ficar entre 21 e 25 de julho. Os azuis e brancos não divulgaram se vão ter jogos-treino em território austríaco, mas já se sabe que o primeiro jogo aberto ao público será no regresso a Portugal, no dia 27 de julho frente ao Twente. O jogo de apresentação aos sócios vai acontecer no dia 3 de agosto contra o At. Madrid.

O primeiro jogo oficial do FC Porto será no fim de semana de 10 de agosto, frente ao V. Guimarães a contar para o campeonato nacional.