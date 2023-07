O FC Porto, que este sábado venceu a equipa B por 3-0, vai prosseguir a preparação para a nova temporada com um estágio no Algarve, de 17 a 26 de julho.

No sul do país, a equipa comandada por Sérgio Conceição vai realizar quatro jogos-treino.

Os dragões têm encontro marcado com o Portimonense a 19 de julho e, três dias depois, defrontam o Cardiff no Estádio do Algarve (19h00). Já no dia 25, os portistas vão medir forças com o Wolverhampton de Julen Lopetegui, no Estádio da Bela Vista, em Lagoa (19h00).

O estágio no Algarve fica concluído no dia seguinte, com um jogo-treino frente ao Estrela da Amadora.