O FC Porto continua os trabalhos em Aigen im Ennstal, na Áustria, para preparar a próxima temporada.

Mas nem tudo é trabalho para os comandados por Farioli. Diogo Costa, Gabri Veiga, Samu, William Gomes e Prpic participaram num «skill challenge» cujo objetivo era colocar a bola o mais perto da marca de grande penalidade.

O resto do plantel em outras duas atividades «indoor» que também tiveram muita boa disposição à mistura. Após o almoço de sexta-feira, ao início da tarde, comitiva portista embarca rumo a Portugal e à Invicta.

No vídeo partilhado pelos dragões, a novidade foi para a prestação do reforço Prpic mas também foram bem audíveis as primeiras palavras em português do croata.

Veja aqui quem foi o melhor do desafio do FC Porto: