Após três dias de folga que se seguiram à conquista do 30.º título de campeão nacional, o FC Porto regressou a esta quarta-feira ao trabalho no Centro de Treinos do Olival, onde iniciou a preparação o jogo com o Estoril, no Estádio do Dragão, referente à última jornada do campeonato.



No boletim clínico dos dragões constam os nomes de Wilson Manafá (tratamento e ginásio) e Matheus Uribe (tratamento e ginásio).

A equipa treinada por Sérgio Conceição volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival, em Vila Nova de Gaia.