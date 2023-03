São duas as alterações no onze do FC Porto para a receção ao Estoril face à vitória em Chaves, frente ao Desportivo, no passado sábado.

Para o jogo desta noite, Sérgio Conceição opta por João Mário e Fábio Cardoso para a equipa inicial: Rodrigo Conceição regressa ao banco, o defesa-central substitui Marcano, castigado. Uribe e Galeno estão de regresso às opções do técnico portista, mas também começam a partida no banco.

No Estoril, Ricardo Soares muda apenas uma peça: Tiago Araújo entra para o lugar de Joãozinho, a cumprir castigo.

O ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Eustaquio e André Franco; Danny Namaso e Toni Martínez.

O ONZE DO ESTORIL: Dani Figueira; Tiago Santos, Mexer, Pedro Álvaro e Tiago Araújo; Gamboa, Francisco Geraldes e João Carvalho; Rafik Guitane, Cassiano e Tiago Gouveia.