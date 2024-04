Luís Gonçalves, delegado aos jogos do FC Porto, foi suspenso por trinta dias e multado em 7.650 euros, pelas palavras que dirigiu ao árbitro António Nobre, no passado sábado, na visita do FC Porto ao Estoril, na última jornada da Liga.

«Após o final do jogo, o senhor delegado entrou em terreno de jogo utilizando linguagem injuriosa, dizendo: "és uma vergonha do c*******". Após a expulsão e ainda dentro do terreno de jogo disse: "Estás f*****, estás f*****"», lê-se no relatório publicado no mapa de castigos.

As injúrias proferidas pelo dirigente portista prosseguiram depois do relvado, para a entrada do túnel, nos acessos aos balneários. «És um fracassado», uma frase que Luís Gonçalves terá repetido por várias vezes, já depois de ter visto um cartão vermelho.

Recordamos que o FC Porto perdeu este jogo por 1-0 e Sérgio Conceição não compareceu, depois, na flash-interview, motivo pelo qual o clube foi multado em 12.750 euros, o treinador em 1.020 e o assessor de imprensa Rui Cerqueira em 640 euros.