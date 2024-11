Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 4-0 sobre o Estoril, na 10.ª jornada da Liga:

«[Substituição que alterou a estrutura da equipa teve a ver com os jogos que se avizinham?] A estrutura só foi alterada quando entrou o Mora. O Galeno é um titular da equipa, às vezes pode é não começar de início. Ele acrescenta e dá este tipo de resposta. São munições que lançámos para dentro de campo e acabam por me deixar sem trunfos para eu ter determinado tipo de atitude com eles. É isso que eu quero. Podem não estar de maior sorriso na cara, mas quando chegam a campo e têm este rendimento… fico muito contente. Não só ele. O João Mário entra e faz uma assistência, o Mora entra bem num espaço diferente, numa zona mais baixa no campo para começar a ter outros comportamentos… Todos entraram bem, o Gonçalo Borges também. O Eustáquio trouxe energia para jogo. Estou muito seguro de lançar qualquer um.»